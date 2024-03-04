Свежий выпуск ток-шоу «Малахов» посвятили 85-летнему юбилею актрисы Ларисы Лужиной, звезды «Вертикали» и «На семи ветрах». Приглашенная на шоу режиссер Лариса Дружинина вспомнила, как отказывалась снимать актрису в своей дебютной ленте «Исполнение желаний».

Дружинина рассказала, что о Лужиной заговорили еще в студенческие годы. «Манекенщица из Таллина» была сразу зачислена на второй курс Сергея Герасимова. Студентов еще до появление Лужиной предупредили, что она «задаст шороха». От манекенщицы у Лужиной была только внешность – длиннющие ноги и худоба. Она была скромной, доброжелательной, улыбчивой девочкой, которую сразу все полюбили.

Спустя годы на роль светской дамы в картине «Исполнение желаний» Лужину рекомендовал Высоцкий. Сначала он посоветовал Марину Владу, но ее кандидатуру забраковали «на самом верху». Тогда Высоцкий предложил «вторую свою знакомую». С Лужиной он снимался в «Вертикали» у Говорухина. Дружинина призналась, что долго отнекивалась, потому что Лужина не подходила по типажу, но в итоге всё-таки утвердила ее на роль. И она блестяще справилась.