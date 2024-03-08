Центр изучения женщин в кино и на ТВ заявил, что еще два года назад в фильмах мужчин было вдвое больше женщин. К тому же мужчинам доставалось больше реплик. В 2024 году только в 7% фильмов мужчин больше.

В последнее время количество женских персонажей на экране начало стремительно возрастать, пишет РБК-Тренды. Трансформировался и сам женский персонаж. Раньше героиня была «приложением» главного героя, его возлюбленной или соратницей. Она показывалась исключительно через призму мужского восприятия.

Сегодня на экране демонстрируются разные и самодостаточные типажи – от сильных суперженщин до несчастных и слабых разведенок, при этом зачастую рядом нет мужчины, способного претендовать на роль главного героя.

Серьезной трансформации подверглись и сами классические женские типажи – домохозяйка, дева в беде, супергероиня, испуганная девушка. К тому же женщины начали искрометно шутить на экране. Ранее это право принадлежало исключительно мужчинам.