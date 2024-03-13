В интервью телеведущему Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин прокомментировал секретную беседу высокопоставленных офицеров Бундесвера об ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Глава государства заявил, что это всего лишь фантазии немецких чиновников, которые подбадривают таким образом самих себя. Также они пытаются напугать россиян гипотетическим вступлением Запада в противостояние с РФ. Но сами понимают, что это против Конституции даже их собственной страны.

«Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия», – заявил Путин.

Также президент отметил, что за ситуацией в Германии постоянно ведется пристальное наблюдение, так как помимо агрессивных представителей власти там есть еще более агрессивная оппозиция.