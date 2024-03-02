К своему 75-летнему юбилею певица Алла Пугачева намерена выпустить альбом с совершенно новыми композициями, который станет подарком для поклонников. Об этом она сообщила, выйдя на связь после появления пластинки «P.S».

Пугачева отметила, что даже не знала о выходе этого альбома, который, напомним, содержит 20 хорошо известных песен, исполненных Примадонной на одноименном концерте в 2019 года.

Она заявила, что узнала об этом последней и выразила благодарность всем, кто сделал возможным появление первого за 16 лет альбома.

Примадонна назвала это хорошим подарком к своему приближающемуся юбилею, а также анонсировала выход 15 апреля совершенно нового альбома, который будет составлен из новых композиций.