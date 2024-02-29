В результате «отмены», которая случилась после скандальной полуголой вечеринки, Филипп Киркоров не снизил гонорар. Он по-прежнему запрашивает за концерт не меньше ₽10 млн. Такой информацией поделился продюсер С. Лавров.

В беседе с ПроЗвезд Лавров сказал, что после захода «не в ту дверь», поползли слухи, что «отмененному» Киркорову приходится делать большие скидки – лишь бы его позвали. Поговаривали, что артист готов выступать и за 30 тысяч долларов. Однако подобные сплетни не имеют ничего общего с реальностью. За такие деньги Киркоров никуда просто не поедет, заверил продюсер. Два месяца «отмены» Филипп попросту не работал, сообщил он.

Лавров подчеркнул, что у Киркорова поклонников больше, чем хейтеров. «Отмена» благотворно повлияла на карьеру артиста – фанаты по нему соскучились, поэтому не исключено, что летом он объявит о большом туре. И очень может быть, что гонорар на фоне ажиотажа Киркоров поднимет.