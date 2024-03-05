Режиссер Сарик Андреасян начал снимать в Москве третий сезон драматического сериала «Жизнь по вызову». Главную роль в нем по-прежнему исполняет Павел Прилучный.

Онлайн-кинотеатр KION, которые показывает «Жизнь по вызову», приоткрыл завесу тайны над сюжетом третьей части сериала. Главный герой Мэджик будет мстить олигарху Градову за убийство дочери.

Мэджик не оставит сферу эскорта и будет использовать ее для достижения главной цели – уничтожения кровного врага. Благородство и принципиальность станут мешать Мэджику, поэтому в конце сезона зрителям предстоит узнать – смог ли в этом сражении главный герой сохранить человечность.

Партнерами Прилучного на съемочной площадке «Жизни по вызову» станет Лиза Моряк, Вика Маслова, Янина Студилина, Михаил Горев, Александр Яцко. Дата выхода премьерной серии пока не называется.