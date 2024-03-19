Американское издание New York Post опубликовало историю пяти пожилых велосипедисток, сразившихся с хищником и спасших подругу от верной смерти. Как сообщили журналисты, в округе Кинг группа из пяти пожилых велосипедисток, участниц велоклуба Recycled Cycles Racing в возрасте 50-60 лет, ехали по туристической тропе.

Но в какой-то момент на 60-летнюю Кери Бержер набросилась пума. Зверь сбил женщину с велосипеда и ухватился зубами за ее челюсть. Подруги женщины сразу же пришли ей на помощь. Отважные велосипедистки, вооружившись подручными средствами, пытались вырвать Кери из зубов хищника.

Женщины били пуму камнями, пытались оттащить зверя от пострадавшей, а одна из велосипедисток несколько раз ударила хищника ножом. Более 15 минут женщины били зверя, когда он наконец-то отпустил свою жертву. Велосипедистки прижали обессиленную пуму к земле, а своей пострадавшей подруге вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия медики, оказали первую помощь Кери Бержер и отвезли ее в больницу.

А вот хищник, которым оказался 34-килограмовый самец пумы, скончался от полученных травм. Эксперты провели анализ трупа животного и определили, что пума не была заражена бешенством. Почему животное напало на человека, специалисты не знают.