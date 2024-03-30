После выступления певицы Полины Гагариной в Лужниках по СМИ распространились слухи о ее желании приостановить карьеру. Сама исполнительница это отрицает – она говорит, что концерты будут проходить и дальше, но несколько реже.

На концерте в Лужниках она действительно сообщила, что не против остановиться и немного отдохнуть. Однако в программе «Однажды…» на НТВ Полина опровергла информацию о паузе в карьере.

По ее словам, сейчас она действительно намерена отдохнуть, но это не более, чем отпуск. После него будут новые выступления, однако певица хотела бы проводить их в новом формате и не так часто, как это было раньше.