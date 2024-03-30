После заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией после выхода ВСУ на границы 2022 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал Киев и Запад считаться с новой геополитической реальностью.

Он пояснил, что с начала специальной военной операции произошли необратимые изменения в границах и Украины, и России. В составе РФ появилось четыре новых региона и с этим придется считаться.

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил также, что слова Зеленского – это не больше, чем пустая болтовня. От украинского президента давно ничего не зависит, поэтому придется вести контакты с США и Западом. Причем предпочтение отдается именно Соединенным Штатам, так как Европа уже показала свои способности к обману в ходе заключения Минских соглашений.