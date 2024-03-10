Популярный российский актер Павел Прилучный ради роли в новом комедийном фильме «УничтоЖанна» кардинально изменился внешний облик. Артисту в данной киноленте досталась роль главного антагониста, обладающего сверхспособностью останавливать время. Поклонники не сразу признали в злодее с длинной черной бородой Павла Прилучного. Но сам артист отметил, что ему было очень интересно поработать в новом амплуа.

Павел Прилучный заявил, что давно мечтал попробовать свои силы в нехарактерных для него ролях. И у него появилась такая возможность в новой картине. По словам артиста, его герой является непредсказуемым с эксцентричным характером. Кроме того, для Прилучного было необычно работать в комедийном жанре.

Съемки фильма продолжались на протяжении трех месяцев и временами проходили в очень неожиданных локациях, так как по сюжету действия развиваются в альтернативной реальности. Отмечается, что премьера нового фильма должна состояться уже в конце 2024 года.