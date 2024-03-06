Известная певица Кристина Орбакайте дала концерт в столичном баре Petter. Отмечается, что выступление артистки началось с задержки на 40 минут и длилось всего лишь час. Чтобы услышать пение дочери Аллы Пугачевой, нужно было купить билет, средняя цена которого составила 15 тысяч рублей. Всего на концерт Орбакайте пришло около 70-ти человек.

Артистка выступила перед зрителями со своими знаменитыми песнями, но под конец мероприятия решила порадовать присутствующих шлягером своей знаменитой матери «Позови меня с собой».

Как передают авторы Телеграм-канала SHOT, артистка отказалась после своего выступления общаться с журналистами. Орбакайте решила покинуть заведение, выйдя через черный вход, чтобы скрыться от прессы.

Ранее Орбакайте заявила, что не уезжала из России и не отменяла своих концертов на ее территории. Стало известно, что 7 марта артистка выступит в Государственном Кремлевском дворце на концерте «Будьте счастливы всегда!».