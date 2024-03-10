Карьера певицы Кристины Орбакайте в России была разрушена одним заявлением ее матери – Аллы Пугачевой. 74-летняя певица заявила в своем личном блоге о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Об этом в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

После резких слов Аллы Пугачевой, в российских городах стали массово отменять концерты Кристины Орбакайте, поскольку люди сдают билеты. Также певицу исключили из списка приглашенных артистов на праздничный концерт в Кремлевском дворце, посвященный Международному женскому дню 8 марта.

Карьера певицы начала рушится поскольку Орбакайте отказывается комментировать резкие словам своей матери, а также не озвучивает свою позицию о специальной военной операции. Знакомы певицы отмечают, что Орбакайте и дальше будет хранить молчание, поскольку ей просто нечего сказать.