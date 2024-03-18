Кристина Орбакайте, выступления которой начали отменять в России, намерена отправиться в тур по США и Канаде.

С 18 по 28 сентября текущего года она намерена организовать концерты в Ванкувере, Торонто, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и других городах. Билеты на тур певицы под названием The Best уже продаются, о чем сообщил специализированный интернет-сайт.

Напомним, Орбакайте по приезду в Россию выступила в Санкт-Петербурге и в одном из увеселительных заведений Москвы. После этого было отменено ее выступление в Кремлевском дворце, приуроченное к 8 марта.

Кроме того, под влиянием активистов концерты певицы в Улан-Удэ, Чите, Иркутске, Владивостоке и Красноярске тоже были отменены. Именно поэтому она приняла решение улететь в США.