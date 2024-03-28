Врач-онколог Аркадия Беджанян рассказал, как можно распознать такое опасное заболевание как дивертикулез. По словам специалиста, эта патология встречается чаще всего у пожилых людей, однако в 20% случаев возникает и в более молодом возрасте.

Как отметил доктор, преимущественно, человек не ощущает выпячивание в кишечнике, которое по итогу может дать ряд серьезных осложнений. Дивертикулез представляет собой образование в стенках толстой кишки так называемых мешочков и выступов, называемых дивертикулами. Иногда они могут быть вполне безвредными и безопасными, но в некоторых случаях могут возникнуть негативные последствия. К ним относится воспаление и присоединение инфекции.

Главной причиной образования на стенках кишечника дивертикул является повышенное давление на кишечник. Это может происходить из-за перенапряжения в процессе дефекации или при малом содержании в пище клетчатки. Также дивертикулы возникают при пониженной перистальтики кишечника.

Среди основных симптомов, которые должны настораживать – это боль в нижней части живота, постоянное ощущение вздутия, кровь в кале, чувство тяжести в животе, недомогание.

Специалист рекомендует при подобных симптомах срочно обратиться к врачу и сделать все необходимые обследования. А в качестве мер профилактики советует включать в свой рацион много свежей зелени, овощей и фруктов, соблюдать питьевой баланс и не злоупотреблять фаст-фудом.