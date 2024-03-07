Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что регулярное употребление ядер миндаля благотворно влияет на работу сердца и помогает бороться с лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в издании Obesity.

Для участия в эксперименте специалисты пригласили 106 добровольцев, страдающих от избыточного веса. Возраст испытуемых варьировался от 25 до 65 лет. Все добровольцы были разделены на две группы. В течение девяти месяцев все участники должны были придерживаться специальной программы питания. Однако еда, предназначенная для перекуса, была разная. Первая группа употребляла между приемами пищи рисовые крекеры или мюсли, а участники второй группы – миндаль.

По завершению эксперимента выяснилось, что участники обеих групп сумели похудеть на 9.3% от своего начального веса. Но те, кто употреблял регулярно миндаль в качестве перекуса отмечали. Что испытывали в течение всей диеты чувство насыщения. Кроме того, ученые отметили, что у этих добровольцев были более высокие показатели кардиометаболического здоровья.