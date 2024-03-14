Довольной необычный дизайн боковых панелей мобильных устройство американской компании Apple был зарегистрирован ведомством по патентам и товарным знакам США. Соответствующие чертежи были опубликованы в Сети на портале американского ведомства.

Похожее техническое решение недавно было представлено компанией Apple на своем ноутбуке MacBook Pro. Судя по опубликованным снимкам, боковой сенсорный экран можно будет настроить под себя индивидуально. Например, на боковую сенсорную панель можно будет вывести клавиши регулировки громкости или переключения треков.

Также можно будет настраивать отображение на панели различных виджетов. Например, пользователь устройства может вывести на боковой дисплей постоянное отображение уровня заряда аккумулятора, приложение погоды или оставшееся время автономной работы смартфона.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо дал прогноз о выходе на рынок первого устройства компании Apple с гибким экраном в 2027 году. По словам эксперта, новый дисплей будет впервые установлен на устройстве MacBook с размером диагонали в 20,3 дюйма.