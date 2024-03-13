Специалист Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина назвала три основных продукта, в которых содержаться фитонциды, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Основными источниками фитонцидов являются лук, чеснок и хрен.

По словам специалиста, регулярное употребление этих растительных продуктов поможет человеку наладить работу сердца, укрепит сосуды, избавит организм от вредного вида холестерина. Однако Савкина предупредила, что в каждый прием пищи не следует включать сырой чеснок и лук. Лучше всего употреблять их в составе различных блюд. Таким образом, эти добавки пойдут на пользу организму без побочных эффектов.

«Добавляя их (лук, чеснок и хрен – ред.) в пищу, вы сделаете ее более здоровой для сердца и сосудов», – отметила эксперт.

Специалист также подчеркнула, что нормированное потребление лука, чеснока и хрена, «без фанатизма» рекомендовано также людям, страдающим от повышенного давления, и имеющим проблемы с почками.