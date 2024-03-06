Стартовало производство продолжения сериала «Жизнь по вызову», сюжет которого рассказывает о темных сторонах рынка эскорт-услуг. В 3-м сезоне проекта зрителям предстоит увидеть, как главный герой в исполнении актера Павла Прилучного отомстит убийцам своей дочери. Мэджик переступит все красные линии, чтобы высвободить свой гнев на виновных в смерти девочки.

Согласно сюжету, герой Прилучного собирается полностью уничтожить олигарха Градова. Для Мэджика эскорт станет инструментом для достижения поставленных целей.

«Месть за дочь, новые друзья и враги в бизнесе. Эффектная детективная линия и множество драматических поворотов ждут зрителей в 3 сезоне», – рассказал Прилучный.

В 3-м сезоне сериала «Жизнь по вызову» зрители вновь увидят уже полюбившихся актеров: Павла Прилучного, Александра Яцко, Лизу Моряк, Янину Студилину, Викторию Маслову. Режиссером проекта также выступит Сарик Андреасян.