Киноконцерн «Мосфильм» приступил к началу съемок фильма о специальной военной операции, проводимой ВС РФ на Украине. Работа должна завершиться к осени 2024 года. Такую информацию сообщил директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. По его словам, на данный момент в работе находится два сценария, один из которых находится в стадии практической реализации.

«Они в достаточно начальной (фазе – ред.), но уже в такой реальной… Один – сейчас вообще съемки запускаются», – заявил Шахназаров.

По словам гендиректора концерна, названия нового проекта пока разглашаться не будет. Однако он добавил, что новый фильм будет связан с событиями спецоперации. Он подчеркнул, что кинематографисты поставили перед собой цель создать художественное произведения на очень важную и актуальную тему. Этот проект должен стать важным событием в культурной жизни нашей страны. Шахназаров заявил, что новый фильм продемонстрирует «высокий уровень художественного и документального» осознания.