Операционная система (ОС) Windows 11 получит новую функцию использования смартфонов вместо веб-камеры компьютера. Об этом в своем материале сообщает портал The Verge.

«Система Phone Link в Windows 11 теперь будет включать возможность доступа к последним фотографиям или использования телефона в качестве веб-камеры в приложениях для видеоконференций. Начиная с сегодняшнего дня эта функция будет доступна для тестирования инсайдерам Windows на устройствах под управлением Android 9 или более поздней версии и приложении Link to Windows версии 1.24012 или более поздней версии. Чтобы включить его, загляните в меню настроек Bluetooth и мобильных устройств, выберите “Управление устройствами” и разрешите компьютеру доступ к телефону Android», – пишет автор статьи.