Издание Metro опубликовало печальную историю одной британской семьи. Житель Лондона по имени Марк Смит рассказал, что ощущение покалывания в запястье у его жены оказалось признаком очень серьезной болезни, которая привела к смертельному исходу.

Смит рассказал, что в конце марта 2023 года его 52-летяя супруга Сесилия ощутила в области левого запястья покалывание и жжение. Изначально женщина подумала, что получила «ожог крапивой» во время работы в саду. Но через пару недель состояние здоровья британки ухудшилось. Одним утром она просто не смогла подняться с постели.

Женщина прошла обследование, в ходе которого специалисты обнаружили в ее головном мозге агрессивную опухоль. Уже в течение месяца Сесилия не смогла самостоятельно передвигаться и даже выполнять гигиенические процедуры.

Британка должна была пройти процедуру биопсии. Но, как отметил супруг женщины, процедуру ей не успели сделать. Сесилия умерла в результате кровоизлияния в мозг.