MeLE презентовала новое устройство PCG02 Pro. Компактный компьютер не уступает по функциям стандартному планшету, но легко помещается в карман, потому что по размерам он не больше стандартного смартфона.

Новинка не требует активного охлаждения, поэтому впечатляет бесшумной и стабильной работой. PCG02 Pro станет идеальным решением для работы в офисе, серфинга в Сети, просмотра видеоконтента.

Мини-ПК имеет процессор Intel N100 на 4 ядра, 8 или 17 ГБ оперативки, SSD-накопитель объемом 128 или 256 ГБ. Предустановлен браузер Windows 11 Home.

PCG02 Pro можно всегда иметь под рукой, положив в карман или сумку. Он обладает возможностями подключения к стандартному ПК-монитору или ТВ. Стоит новинка – 270-290 долларов в зависимости от объемов оперативной памяти и накопителя.