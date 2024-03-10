Популярная голливудская актриса Меган Фокс стала победительницей сразу в двух номинациях 44-й антипремии «Золотая малина» – за худшую главную женскую роль в фильме «Джонни и Клайд» и худшую женскую роль второго плана в фильме «Неудержимые 4».

Ужастик «Винни Пух: Кровь и мед» одержал победу сразу в пяти номинациях из девяти. Слешер собрал такие награды, как худший фильм, худший экранный дуэт, худший приквел, ремейк сиквел и рип-офф, а также худший режиссер и сценарист. Примечательно, что рейтинг «свежести» фильма на портале Rotten Tomatoes составил всего 3%. Однако несмотря на низкие рейтинги, картина получит продолжение. Вторая часть выйдет в марте 2024.

Худшим актером второго плана жюри антипремии «Золотая малина» назвала Сильвестра Сталлоне за роль в картине «Неудержимые 4». Примечательно, что за все предыдущие годы Сталлоне умудрился собрать 38 номинаций и 12 наград в антипремии «Золотая малина».

Награду худший главный актер получил Джон Войт за роль в картине «Милосердие».