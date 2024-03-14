Чтобы избежать высоких налоговых пошлин на импорт и оптимизировать поставки, «яблочники» доверили бразильцам сборку iPhone 15 .

MacRumors пишет, что сборка пятнадцатых айфонов начата на бразильском заводе Foxconn, который находится в Сан-Паулу. Этот шаг призван сделать айфоны на территории Бразилии дешевле. В случаях, когда техника доставляет из-за рубежа, в Бразилии производителю приходится платить большие пошлины. В результате цена на устройства возрастает вдвое.

Бразильцам пока доверено собирать только базовый пятнадцатый айфон. Версии Plus, Pro, Pro Max по-прежнему будут привозит в Бразилию из Китая. Собранные бразильцами устройства имеют обозначение BR/A, импортированные из Китая – BE/A и BZ/A.