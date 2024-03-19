Известный советский актер, сыгравший самого знаменитого сыщика Шерлока Холмса, народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал подробности о создании знаменитого советского многосерийного фильма. Как рассказал актер, режиссер картины Игорь Масленников имел очень напряженные отношения со съемочной группой.

По словам артиста, первый конфликт между членами съемочной группы произошел еще до начала съемок цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Масленников изначально хотел взять на роль сыщика Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Однако за кандидатуру Ливанова выступил оператор Юрий Векслер, заявивший. Что отказывается от участия в съемках, если Шерлока не будет играть Василий Ливанов.

Как отметил Ливанов, режиссер Масленников не был силен в толковании этого жанра. Поэтому возникало масса конфликтов во время съемочного процесса.

«Слава богу, был замечательный оператор Юрий Векслер и мой потрясающий партнер Виталий Соломин, который играл доктора Ватсона, мой друг близкий. Так что это объединяло нас и выравнивало ситуацию», – подчеркнул артист.

Василий Ливанов подчеркнул, что Масленников смог получить проект о Шерлоке Холмсе не из-за режиссерского таланта. Артист заявил, что во многих вопросах он оказался очень некомпетентным «приспособленцем». Недостаток своих режиссерских навыков Масленников «компенсировал» услужливостью перед руководителями кино.