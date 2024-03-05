Режиссер советского цикла фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников не хотел утверждать на главную роль знаменитого английского сыщика актера Василия Ливанова. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил 88-летний народный артист РСФСР.

Главная роль досталась актеру Василию Ливанову благодаря жесткой позиции оператора «Ленфильма» Юрия Векслера. «Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду», – вспомнил слова знаменитого оператора Ливанов.

По словам актера, режиссер Масленников не хотел сразу утверждать его на роль поскольку планировал провести пробы на главную роль с Кайдановским и Юрским. При этом Игорь Масленников в своих мемуарах утверждал, что изначально планировал на роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса актера Леванова.