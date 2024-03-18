Российский певец Сергей Лазарев на передаче Павла Воли рассказал, почему отказался фотографироваться с Анастасией Волочковой на красной дорожке церемонии «Золотой граммофон». По словам артиста, он даже не подозревал, что своим отказом мог обидеть балерину. О том, что Волочкова обиделась, певец узнал от журналистов.

Как отметил Лазарев, он пообщался с журналистами и сфотографировался на красной дорожке и собирался уже уходить, так как должен был вскоре уже быть на сцене. Но появилась Волочкова, которая решила сфотографироваться с Лазаревым.

«И вдруг перед всеми фотографами меня спрашивает Настя, это было сделано тихо: «Можно с тобой сфотографироваться?». Я сказал: «Настя, прости ради Бога, я не сфотографируюсь». И я убежал переодеваться», – рассказал певец.

Павел Воля предложил Лазареву исправить свою ошибку и прямо у него в студии сфотографироваться с картонной копией Анастасии Волочковой. Причем фото было одно из тех, где Анастасия демонстрирует свою отличную растяжку.