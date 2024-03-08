Глава МИД Литвы Г. Ландсбергис заявил, что для помощи Киеву одержать победу над РФ подойдут любые сценарии.

Ландсбергис напомнил, что западные союзники Киева «не должны сбрасывать со счетов» любые варианты помощи. Он подчеркнул, что «красные линии» Запад должен чертить не для себя, а для России, поэтому он не должен исключать любые формы поддержки, которые помогут Киеву победить.

Ландсбергис упомянул скандальное заявление французского президента Э. Макрона, который допустил возможность переброски на помощь Киеву натовских солдат и офицеров. Министр иностранных дел Литвы сказал, что Вильнюс обсуждает с союзниками то, в чем Киев нуждается первостепенно. (И это, видимо, не солдаты, – прим. ред.). После того как будут определены ключевые потребности Киева, помочь ему нужно безотлагательно, сказал министр.