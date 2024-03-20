Решение певца Валерия Леонтьева закончить музыкальную карьеру является абсолютно правильным, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. Он пояснил, что в истории российской эстрады есть немало примеров, когда знаменитости оттягивали свой уход со сцены и в итоге теряли влияние из-за престарелого возраста и жалкого вида.

Леонтьев в их число не войдет, он много лет отдал эстраде и своевременно решил завершить выступления. Он понял, что делать это нужно на пике славы, чтобы запомниться навсегда.

Напомним, карьера Валерия Леонтьева стартовала еще в 1972 году. Певец выпустил три десятка музыкальных альбомов, причем многие его композиции времен СССР до сих пор популярны и находят своего слушателя.

О прекращении карьеры Леонтьев объявил 19 марта, в день своего 75-летия.