Эксперт в области криминалистики Михаил Игнатов в беседе с журналистами News.ru высказал свое мнение о том, что подозреваемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» могут не дожить до судебного заседания. По словам Игнатова, подозреваемые будут отправлены в СИЗО. А в изоляторе также есть люди, которые хоть и совершили преступления, но не приемлют терроризм.

«Они (подозреваемые в терроризме – ред.) попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди… Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО», – подчеркнул Игнатов.

Эксперт также добавил, что с террористами заключенные могут свершить самосуд еще до начала судебного процесса.

Конечно, Игнатов добавил, что на время следствия задержанных могут поместить в отдельные камеры от остальных заключенных. Однако после вынесения приговора, а им грозит пожизненное заключение, террористы будут отправлены в колонии. И там тоже их ожидает потенциальная опасность.