Большая половина летальных исходов приходится на внезапную остановку сердца. Все больше стают частыми случаями, когда человек вроде бы был бодр и «здоров», а затем внезапно умер. По словам кандидата медицинских наук, кардиолога Анны Корневич, во многих случаях организм дает сигналы того, что человек находится в опасном состоянии. Но, по словам специалиста, медики не всегда могут помочь человеку. Порой точка невозврата от момента появления первых признаков наступает уже в течение 5-6 часов.

«Здесь важно знать причины, чтобы не допустить катастрофы», – отметила кардиолог.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин внезапной остановки сердца является тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Корневич подчеркнула, что в результате этого заболевания образовавшийся тромб может оторваться и вместе с кровотоком направиться в легочную артерию. В случае, если тромб является крупным, то закупорка легочной артерии приводит к остановке сердца, что влечет за собой неминуемую смерть человека.

Среди основных причин образования тромбов специалист назвала закупорку сосудов, воспаление в стенках сосудов, сгущение крови.