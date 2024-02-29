Японские вулканологи выяснили, что в истории человечества самое масштабное извержение вулкана случилось 7300 лет назад. Рекорд закреплен за подводным вулканом Кикай-Акахойя у западных берегов Японии.

За последние 14 тысяч лет Кикай извергался трижды. При самом сильном вулкан изверг вдвое больше пепла, чем индонезийская вершина Тамбора. Именно ее извержение в 1815 году считалось крупнейшим.

Новый рекорд вулканологи закрепили за Кикаем после того, как изучили морское дно у его подножия. Вулканические отложения залили огромную территорию, что позволило говорить о мощнейшем случае извержения за всю историю планеты.

В процессе извержения Кикай-Акахойя изверг столько, что можно было бы дважды заполнить крупнейшее в Северной Америке горное озеро Тахо, подсчитали японские исследователи. Только вынесенные на поверхность фрагменты вулканического стекла и других обломков заняли площадь 4,5 тыс. кв. км.