В ближайшем будущем из-за бурного развития искусственного интеллекта в повседневной жизни людей произойдут изменения: появится новая специализация в кибербезопасности, вернется необходимость совершать личные телефонные звонки, а в каждом смартфоне будет доступен личный ассистент-нейросеть. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.ru» рассказал руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

«Вновь в нашу жизнь могут вернуться телефонные звонки, если голосовые и видеофейки станут настолько распространены, что нужно будет постоянно подтверждать информацию по телефону», – заявил IT-эксперт.

По его словам, в каждом смартфоне будет доступна опция личного ассистента с доступом ко всем персональным данным пользователя. Приватная автономная языковая модель сможет, например, найти в переписке двухлетней давности важную информацию по запросу пользователя.