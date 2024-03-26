Регулярное использование электронных гаджетов перед сном со временем может привести к снижению иммунитета и развитию опасных инфекций в организме. Об этом в эфире программы «Доктор Мясников» рассказал врач общей практики Александр Мясников.

По словам врача, постоянное использование мобильных устройств перед сном может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Главная опасность использования гаджетов перед сном заключается в раздражении рецепторов зрительных органов голубым светом, излучаемым экранами мобильных устройств.

Данное излучение приводит к снижению выработки мелатонина. При этом его пониженный уровень приводит к созданию благоприятной среды в организме человека для распространения различных инфекций, на фоне ослабленного иммунитета. По мнению врача, также стоит избегать длительных телефонных разговоров из-за риска развития опухоли в головном мозге. Если отказаться от длительных бесед по телефону не представляется возможным, то следует использовать гарнитуру.