Вместо Евгения Цыганова роль Мастера в новой экранизации булгаковского романа мог сыграть Максим Матвеев. Карандашные наброски с проб показала художник по костюмам Н. Балабанова.

В авторском тг-канале Балабанова разместила кадры, сделанные во время проб Матвеева на роль Мастера. Рисунки создал художник Б. Луцук, сообщила Балабанова. Пробы Матвеева прошли еще в 2018 года, когда только начали снимать новую экранизацию. Тогда режиссером проекта являлся Н. Лебедев, снявший «Экипаж».

В 2020 году команда фильма кардинально обновилась. В режиссерское кресло был приглашен М. Локшин, снявший «Серебряные коньки». А роль Мастера досталась Евгению Цыганову. Вышедший в прокат 25 января «Мастер и Маргарита» Локшина с Цыгановым и Снигирь в главных ролях собрал в прокате больше 2 млрд рублей, при этом потрачено на картину было 1,2 млрд рублей.