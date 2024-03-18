Генетик Д. Йео, работающий над проблемой ожирения, назвал истинную причину набора веса и рассказал о хитростях, которые помогают держать себя в руках.

В беседе с репортерами CNN генетик сообщил, что истинную причину чрезмерного веса нужно искать в голове. Человек начинает стремительно обрастать лишними килограммами, когда его мозг перестает отличать голод от насыщения. Часто подобное определено наследственностью. Она же определяет форму ожирения – то, сколько человек способен набрать жировых тканей.

Генетик объяснил, что мозг генетически предрасположенных к набору веса людей делает всё, чтобы вернуть потерянные килограммы. Он уверен, что похудеть помогает простой рецепт, который не требует жестких диет. Специалист разрешает есть всё, но небольшими порциями. При этом он не признает деления еды на полезную и вредную, а также не советует считать калории. Йео также посоветовал налегать на продукты, богатые клетчаткой и белком. Именно такие дольше позволяет ощущать сытость.