Популярное юмористическое скетч-шоу «Наша Russia», выходившее на отечественных телеэкранах с 2006 по 2011 года, получит вторую жизнь на канале ТНТ. Соответствующее заявление сделал генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.

В настоящий момент никаких официальных подробностей о новом формате юмористического телешоу нет. Однако можно предположить, что Сергей Светлаков и Михаил Галустян точно появятся в новом шоу, поскольку оба артиста работают на телеканале ТНТ.

Сергей Светлаков начал сниматься в новом скетч-шоу «Светлаков+», где он будет играть семь разных персонажей, а его коллега Михаил Галустян развивает аналогичное шоу «Галустян+», в котором он перевоплощается в олигарха, попавшего в санкционный список, и других юмористических персонажей.

Напомним, что некоторые персонажи шоу «Наша Russia» вызывали весьма неоднозначную реакцию среди россиян. Например, в 2021 году учительница из Ярославля во время видеоконференции с Владимиром Путиным пожаловалась на негативный образ российского педагога в скетч-шоу «Наша Russia».