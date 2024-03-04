Специалист в области гастроэнтерологии Сергей Вялов рассказал, что популярные у многих россиян бутерброды на завтрак являются губительной пищей для поджелудочной железы. Доктор отметил, что хлеб со сливочным маслом и сыром являются достаточно жирной едой, негативно сказывающейся на работе поджелудочной железы.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что многие люди по ошибке считают, что сыр является нежирным продуктом. Однако многие его виды содержат в себе до 50% жиров животного происхождения. Поэтому поджелудочной железе очень трудно справляться с переработкой такого количества жирной пищи.

При регулярном употреблении жирного, поджелудочная начинает работать очень активно, что в итоге может привести к ее раннему износу. Поэтому при неправильном питании у человека может развиться хронический панкреатит.

Но, по словам специалиста, сыр не следует исключать из своего рациона, просто употреблять его стоит дозировано.