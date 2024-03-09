Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха Эргаш Нуруллаев рассказал, какие излучения опасны для здоровья человека, а о каких переживать не стоит.

По словам физика, излучаемые волны делятся на два типа: ионизирующие и неионизирующие. Первые представляют собой излучение, когда отделяются от атомов электроны. В результате образуются ионы. В качестве примера специалист привел гамма-лучи, применяемые в медицине или на электростанциях. А в обычной жизни мы ежедневно сталкиваемся с УФ-излучением Солнца.

А вот все бытовые приборы, включая мобильные телефоны, компьютеры, Wi-Fi-роутеры, микроволновые печи и даже холодильники излучают неионизирующие электромагнитные волны. Что касается вреда, который несут в себе мобильные телефонов, то самое высокое излучение устройство испускает в момент звонка. Специалист отметил, что разовая доза данного излучения не приносит вреда, однако регулярное излучение может привести к негативным последствиям спустя много лет. Они могут выражаться в виде аутоиммунных заболеваний, проблем с психикой, онкологии и прочих проблем со здоровьем.

Именно поэтому, по словам Нуруллаева, звонки по мобильному телефону должны быть кратковременными. Кроме того, не стоит класть мобильные устройства рядом с постелью во время ночного сна.