Фитнес-тренер Дженна Риццо рассказала изданию New York Post, как похудеть к лету, не требуя от себя слишком много усилий. Она призвала спать не менее 7 часов, а также пользоваться правилом одной ложки.

Тренер посоветовала быстро ходить – это позволит не изнурять себя беговыми тренировками, но при этом получать достаточно интенсивную аэробную нагрузку. Также можно устраивать соревнования с самим собой – в ожидании, пока закипит чайник, приседать или отжиматься от столешницы на кухне.

Также имеет смысл пообещать себе проходить ежедневно 10 тысяч шагов. Постепенно в рацион нужно вводить не более одной ложки овощей или фруктов. Это позволит минимизировать воздействие на организм вредной пищи, а также перейти на здоровое питание, не вынуждая мозг страдать он неожиданных перемен.

За выполнение всех поставленных задач нужно назначить награду в денежном эквиваленте. При этом если план не выполняется, деньги нужно отправлять в копилку, назначая при этом очередную «премию» на новый период.