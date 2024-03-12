Тайна загадочных звуков, возникающих в пещере Пирункиркко, была разгадана группой ученых из Университета Восточной Финляндии. Таинственные звуки, которые на протяжении многих лет принимали за звуки из мира мертвых, в действительности оказались уникальным звуковым резонансом. Результаты исследования финских ученых были опубликованы немецким научным издательством De Gruyter.

Загадочная 30-метровая пещера, получившая в народе название «Церковь дьявола», находится на территории национального парка «Коли». В финском фольклоре пещера Пирункиркко олицетворяет место, в котором собирались шаманы и знахари для общения с миром духов и властелином царства мертвых.

Финских ученых заинтересовала тайна пещеры Пирункиркко и они решили разобраться в причинах возникновения таинственных звуков. Оказалось, что загадочные звуки возникают в результате очень сильного резонанса, усиливающего звуки определенных частот. Резонанс возникает в 30-метровой Z-образной расщелине благодаря параллельным краям пещеры.