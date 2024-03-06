Известная российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс появилась на премьере фильма «Онегин» в образе ХIХ века. Артистка рассказала, что она взяла на прокат наряд звезды советского кино Людмилы Гурченко.

«Мне хотелось составить образ, приближенный к той эпохе… Эта блузка Людмилы Марковны Гурченко, которая, как мне кажется, очень к месту здесь. А завтра она снова уедет в музей», – рассказала знаменитость.

По словам Бледанс, кружевная блузка Людмилы Марковны передала ей «творческий полет». Артистка уверена, что во время ношения одежды знаменитой покойной певицы и актрисы, она заряжается дополнительной энергией. Эвелина рассказала, что верит в зарождение «новых идей», которые ей удастся воплотить в своем творческом будущем.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, что супруг покойной Людмилы Гурченко Сергей Сенин подарил ей несколько вещей из гардероба артистки. Знаменитость подчеркнула, что Людмила Марковна является ее вдохновителем, так как была эталоном настоящей женщины и актрисы.