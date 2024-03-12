Доктор Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» развенчала миф о вреде жирной пищи и рассказала об отсутствии научных обоснований пользы обезжиренной диеты.

Малышева опровергла миф о том, что все жиры – вредные. Она пояснила, что они не влияют на набор веса. В жирах нет сахара, поэтому потолстеть от них невозможно. Вместе с жиром человек получает калории без увеличения аппетита. Этого нельзя сказать о сладком в любых его видах. При его поглощении вырабатывается инсулин, расхода энергии нет, а аппетит не утоляется.

При обезжиренных диетах человек часто сталкивается со странной реакцией организма – вес растет, при этом остается постоянное ощущение голода. Это происходит потому, что обезжиренные продукты, тот же обезжиренный йогурт, подслащивают. Польза обезжиренной диеты не имеет научных обоснований, подытожила Малышева.

Участвовавший в выпуске кардиолог Г. Гандельман напомнил, что жиры отлично защищают сердце и сосуды, предотвращая риск инсульта, инфаркта, диабета, гипертонии. Поэтому жиры нельзя полностью исключать из рациона, сказал врач.