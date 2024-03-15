Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о бандах Казани 80-х годов вернул популярность советским хитам, в том числе и композициям группы «Мираж». Однако бывшая солистка коллектива Наталья Гулькина пожаловалась в беседе с корреспондентом издания StarHit об отсутствии прав на исполнение хита «Новый герой».

«Востребованность чувствую, но есть и определенный затык в связи с тем, что я не пою песни группы “Мираж”, а всплеск-то именно у “Миража” после выхода сериала “Слово пацана”», – заявила Гулькина.

По ее словам, она регулярно дает концерты, однако многие заказчики хотели бы услышать песни из популярного сериала «Слово пацана», но из-за отсутствия разрешения от авторов песни приходится отказывать.

Гулькина надеется, что авторы хитов группы «Мираж» смогут собраться и принять общее решение о разрешении всем экс-солисткам группы исполнять хиты группы. Поскольку в настоящий момент страдают не только исполнители, но также и зрители, которых лишили права слушать любимые композиции на концератах.