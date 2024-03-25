Двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» несколько раз посещали концертный зал в течение двух недель до дня трагедии. Как сообщают авторы Телеграм-канала SHOT, по имеющимся данным, террористы были в «Крокусе» минимум 5 раз.

По данным ТГ, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов находились возле концертной площадки 8 марта. Тогда в «Крокусе» состоялось выступление российского исполнителя Григория Лепса. А с 9 по 11 в концертном зале выступал SHAMAN. Но в те дни зал охранялся «усиленно».

Как рассказал один из сотрудников «Крокус Сити Холла», 7 марта Фаридуни также был в концертном зале. Он пытался разузнать у него расположение различных помещений в здании.

Напомним, что 22 марта произошла ужасная трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл». Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и начали расстреливать посетителей сначала в фойе, а затем в зрительном зале, где должен был состояться концерт группы «Пикник». После этого, террористы подожгли здание. В результате теракта, пострадало множество людей, среди которых также много погибших.

Террористы после содеянного попытались скрыться, но были задержаны правоохранителями. 24 марта Басманным судом Москвы было вынесено решение об аресте обвиняемых в совершении теракта.