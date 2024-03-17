Мешки под глазами, одутловатость лица и припухлость век по утрам является следствием нарушения водно-солевого баланса в организме человека. О причинах изменения внешности и способах предотвращения негативных эффектов в интервью порталу «Здоровое-питание.рф» рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

По ее словам, некоторые продукты могут вызывать отеки и задерживать жидкость в организме, поскольку содержащиеся в них вещества воздействуют на водно-солевой баланс. В первую очередь к данной категории продуктов можно отнести простые углеводы с высоким содержанием сахара. Однако некоторые соленые продукты могут смещать водно-солевой баланс намного существенней.

Когда организм насыщается солями, то человек ощущает жажду. Таким образом, организм пытается избавиться от избытка соли, но жидкость не может выйти из организма мгновенно. Поэтому некоторые люди наблюдает отеки в зеркале. Консервированные огурцы, помидоры, рыба, а также алкоголь могут вызывать отечность. Не стоит злоупотреблять арбузами и дынями, чтобы избежать отеков на лице, по совету доктора.