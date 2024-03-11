В 2024 году традиционный в России праздник, Масленица, отмечается с 11 по 17 марта. В этот период издавна на Руси готовили блины. Это блюдо, любимое многими россиянами, достаточно вкусное, но все же очень калорийное. Поэтому диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич поделилась секретом «полезных блинов».

По словам специалиста, блины могут быть полезным блюдом, с помощью которого организм получит необходимую ему энергию. Чтобы испечь полезные блины, отмечает диетолог, следует использовать цельнозерновую муку. Ее можно смешать один к одному с мукой высшего сорта. Кроме того, чтобы разнообразить вкус блинов, можно добавить в тесто мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды.

Что касается сладких блинов, то, как отмечает диетолог, следует соблюдать меру. Рекомендуется съедать не более одного блинчика за один прием пищи.