В грейпфруте содержится уникальное вещество нарингенин, которое способно снимать воспалительные процессы в организме, а также помогать в борьбе с повышенным холестерином и сахарным диабетом, рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью «Аргументам и Фактам».

Она отметила, что нарингенин сконцентрирован в перегородках белого цвета, которые придают фрукту горький вкус. Поэтому удалять их ни в коем случае нельзя.

Также в грейпфруте содержится калий, полезный для людей с заболеваниями сердца. Он нормализует сердечный ритм и давление, существенно улучшает состояние человека. Антиоксиданты сводят к минимуму риски развития атеросклероза, а витамин C, которого в грейпфруте ударная доза, дает возможность успешно бороться с сезонными простудными заболеваниями и улучшать настроение.

Денисова отметила, что грейпфрут нужно употреблять только после консультации с врачом, так как содержащиеся в нем вещества способны вступать во взаимодействия с некоторыми медицинскими препаратами, усиливать или, напротив, ослаблять их воздействие.