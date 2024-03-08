Через 10 лет работы команды из более чем двух тысяч специалистов корпорация осталась без работы. Руководство отказалась от проекта создания электрокара Titan, в который вложило больше $10 млрд. Корпорация была вынуждена признать, что работа не приносит желаемых результатов, поэтому проект решено закрыть.

Электрокар Titan «яблочные» инженеры начали создавать в 2014 году. Они пытались сделать версию, способную конкурировать со знаменитой Tesla. Затем команда переключалась на модель, которая будет лучше Waymo. За 10 лет неустанного труда корпорация пыталась заинтересовать проектом крупнейшие автоконцерны мира, в том числе Hyundai, Toyota, Ford, Porsche, Lamborghini. Apple оформила десятки патентов, в том числе на уникальные надувные бамперы.

Перспективы проекты серьезно подорвали стремительно развивающиеся беспилотные технологии, говорится в релизе. Кроме того, возникли «внутренние разногласия» и техпроблемы. К тому же оказалось, что спрос на электромобили на мировом рынке не так велик, как хотелось бы Apple. Корпорация заявила, что все наработки в области ИИ, сделанные в процессе работы, будут использованы в других проектах.