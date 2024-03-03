Фантастический фильм «Сто лет тому вперед» станет настоящим «визуальным аттракционом» спецэффектов и доставит зрителям «невероятное удовольствие», пообещал актер и режиссер Федор Бондарчук.

Также он прокомментировал критические замечания в адрес фильма. По словам Бондарчука, фильм Александра Андрющенко еще до выхода на экраны критикуют «за вторичность». Он якобы станет повтором сериала «Гостья из будущего», снятого в СССР.

«Преемственность, конечно, была. Режиссер был вдохновлен российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого свое произведение», – заявил Бондарчук.

При этом он отметил, что хотя фильм снимается по книге Кира Булычева «Сто лет тому вперед», события в нем все же будут развиваться по оригинальному сценарию.

Напомним, что новом фильме, помимо Бондарчука, снялись Марк Эйдельштейн, Дарья Верещагина, Александр Петров, Константин Хабенский, Юра Борисов и другие актеры.